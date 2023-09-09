عناصر الجيش يوزعون الأغطية و الأغذية بالمناطق المتضررة من الزلزال

هبة بريس من مراكش

جندت القوات الملكية المسلحة المغربية كافة إمكانياتها البشرية و اللوجيستيكية لتقديم المساعدة لضحايا الهزة الأرضية التي ضربت المملكة ليلة أمس الجمعة.

و تنقل منذ ساعات الليل المئات من عناصر الجيش المغربي للمناطق المتضررة حيث باشروا رفقة أفراد الوقاية المدنية عمليات إنقاذ المواطنين و انتشال جثت الضحايا و نقل المصابين للمستشفيات.

كما شوهد أفراد القوات الملكية المسلحة و هم بوزعون الأغطية و الأفرشة و الأغذية على عدد من سكان المناطق المتضررة من الزلزال.

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