عناصر الجيش يوزعون الأغطية و الأغذية بالمناطق المتضررة من الزلزال
هبة بريس من مراكش
جندت القوات الملكية المسلحة المغربية كافة إمكانياتها البشرية و اللوجيستيكية لتقديم المساعدة لضحايا الهزة الأرضية التي ضربت المملكة ليلة أمس الجمعة.
و تنقل منذ ساعات الليل المئات من عناصر الجيش المغربي للمناطق المتضررة حيث باشروا رفقة أفراد الوقاية المدنية عمليات إنقاذ المواطنين و انتشال جثت الضحايا و نقل المصابين للمستشفيات.
كما شوهد أفراد القوات الملكية المسلحة و هم بوزعون الأغطية و الأفرشة و الأغذية على عدد من سكان المناطق المتضررة من الزلزال.
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