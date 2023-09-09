أردوغان: نقف إلى جانب أشقائنا المغاربة بكل الوسائل المتاحة

2023-09-09 / 10:13
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هبة بريس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “أتقدم بأطيب تمنياتي بالسلامة إلى كافة أفراد الشعب المغربي المتضرر من كارثة الزلزال”.

وأضاف: “في هذا اليوم العصيب نقف إلى جانب أشقائنا المغاربة بكل الوسائل المتاحة لدينا”.

وقالت الخارجية التركية في بيان لها: “علمنا ببالغ الحزن أن الزلزال الذي ضرب المغرب أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص وإصابة العديد من الأشخاص وتسبب الزلزال في أضرار جسيمة. تعازينا للشعب والحكومة المغربية الصديق والشقيق”.

وأضافت:”رحمة الله على من فقدوا أرواحهم ونتمى الشفاء العاجل للمصابين، تركيا مستعدة، كما هو الحال دائمًا، لتقديم كافة أنواع الدعم”.

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