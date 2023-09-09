مستشفى أمزميز يواصل استقبال الضحايا و 18 وفاة جديدة

هبة بريس من مراكش

يواصل مستشفى أمزميز ضواحي مراكش استقبال المصابين جراء الزلزال الذي ضرب المملكة ليلة أمس الجمعة، على غرار عدد من المستشفيات التي تجندت لاستقبال الضحايا.

و حسب مصادر مطلعة، فقد استقبل مستشفى أمزميز صباح اليوم 18 حالة وفاة جديدة مما يؤكد بأن عدد الوفيات سيرتفع في الحصيلة التي ستعلنها لاحقا وزارة الداخلية.

هذا و يعرف محيط المستشفى توافد سيارات الإسعاف، التابعة للجماعة وللقوات المسلحة الملكية، دون توقف، حيث تنقل المصابين والوفيات إلى أمزميز و إلى مراكش.

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