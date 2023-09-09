زلزال الحوز.. المستشار الألماني أولاف شولتس يعزي المغرب

2023-09-09 / 10:06
0
هبة بريس

وجه المستشار الألماني أولاف شولتس التعازي إلى أقارب ضحايا الزلزال “المدمر” .

وكتب شولتس المشارك في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي عبر منصة “اكس” “الأنباء الصادرة من المغرب مروعة. في هذه المرحلة الصعبة نتعاطف مع ضحايا هذا الزلزال المدمر وكل الأشخاص الذين طالتهم هذه الكارثة الطبيعية”.

هذا ويذكر أنه في حصيلة محينة للهزة الأرضية التي ضربت مساء يوم الجمعة 8 شتنبر 2023، وحدد مركزها بجماعة “إغيل” بإقليم الحوز، بلغ عدد الضحايا، إلى حدود الساعة السابعة صباحا، 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زلزال الحوز.. الخارجية الإيرانية تعزي المغرب

زلزال الحوز.. الخارجية الإيرانية تعزي المغرب

2023-09-09 / 11:26
Photo of رئيسة الوزراء الإيطالية تعزي المغرب في ضحايا الزلزال

رئيسة الوزراء الإيطالية تعزي المغرب في ضحايا الزلزال

2023-09-09 / 11:23
Photo of زلزال الحوز.. رئيس البرلمان العربي يعزي المغرب

زلزال الحوز.. رئيس البرلمان العربي يعزي المغرب

2023-09-09 / 11:00
Photo of الأردن تعرب عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب المغرب

الأردن تعرب عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب المغرب

2023-09-09 / 10:39
Photo of أردوغان: نقف إلى جانب أشقائنا المغاربة بكل الوسائل المتاحة

أردوغان: نقف إلى جانب أشقائنا المغاربة بكل الوسائل المتاحة

2023-09-09 / 10:13
Photo of زلزال الحوز.. السعودية تعرب عن تضامنها مع حكومة وشعب المغرب

زلزال الحوز.. السعودية تعرب عن تضامنها مع حكومة وشعب…

2023-09-09 / 09:56
Photo of رئيس الإمارات يوجه بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المغرب

رئيس الإمارات يوجه بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية…

2023-09-09 / 09:48
Photo of زلزال الحوز.. مصر تؤكد تضامنها مع المغرب حكومة وشعبا

زلزال الحوز.. مصر تؤكد تضامنها مع المغرب حكومة وشعبا

2023-09-09 / 09:39
Photo of بوتين يعزي الملك في ضحايا زلزال الحوز

بوتين يعزي الملك في ضحايا زلزال الحوز

2023-09-09 / 09:21
Photo of صدرت في حقهم أحكام ..استمرار منتخبين على رأس جماعات يسائل لفتيت

صدرت في حقهم أحكام ..استمرار منتخبين على رأس جماعات…

2023-09-08 / 22:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق