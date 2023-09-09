زلزال الحوز.. المستشار الألماني أولاف شولتس يعزي المغرب

هبة بريس

وجه المستشار الألماني أولاف شولتس التعازي إلى أقارب ضحايا الزلزال “المدمر” .

وكتب شولتس المشارك في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي عبر منصة “اكس” “الأنباء الصادرة من المغرب مروعة. في هذه المرحلة الصعبة نتعاطف مع ضحايا هذا الزلزال المدمر وكل الأشخاص الذين طالتهم هذه الكارثة الطبيعية”.

هذا ويذكر أنه في حصيلة محينة للهزة الأرضية التي ضربت مساء يوم الجمعة 8 شتنبر 2023، وحدد مركزها بجماعة “إغيل” بإقليم الحوز، بلغ عدد الضحايا، إلى حدود الساعة السابعة صباحا، 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة.

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