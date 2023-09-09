زلزال الحوز.. السعودية تعرب عن تضامنها مع حكومة وشعب المغرب

هبة بريس

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن صادق مواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الليلة الماضية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: “تعبر المملكة عن وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها الشقيق في هذا المصاب الجلل”.

هذا وذكرت وزارة الداخلية، أن هزة أرضية بلغت شدتها 7 درجات على مقياس ريختر، ضربت إقليم الحوز مساء أمس.

وارتفع عدد الضحايا إلى 632 قتيلا و329 مصابا، في مناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.

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