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زلزال الحوز.. السعودية تعرب عن تضامنها مع حكومة وشعب المغرب

2023-09-09 / 09:56
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هبة بريس

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن صادق مواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الليلة الماضية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: “تعبر المملكة عن وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها الشقيق في هذا المصاب الجلل”.

هذا وذكرت وزارة الداخلية، أن هزة أرضية بلغت شدتها 7 درجات على مقياس ريختر، ضربت إقليم الحوز مساء أمس.

وارتفع عدد الضحايا إلى 632 قتيلا و329 مصابا، في مناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.

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