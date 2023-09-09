رئيس الإمارات يوجه بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المغرب

هبة بريس

أوعز رئيس دولة الإمارات بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب أمس الجمعة.

هذا ويشار إلى أنه في حصيلة محينة للهزة الأرضية التي ضربت مساء يوم الجمعة 8 شتنبر 2023، وحدد مركزها بجماعة “إغيل” بإقليم الحوز، بلغ عدد الضحايا، إلى حدود الساعة السابعة صباحا، 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة.

و تم تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.

كما أسفرت هذه الهزة الأرضية عن انهيار عدد من البنايات بهذه العمالات والأقاليم.

وتواصل القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية، تجندها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

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