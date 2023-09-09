بالصور.. الزلزال يدمر جماعة تيزكي أقرب نقطة لبؤرة الهزة الأرضية

2023-09-09 / 09:34
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هبة بريس من مراكش

دمرت الهزة الأرضية التي سجلها المغرب عددا كبيرا من المباني بجماعة تزكي على بعد كيلومترات من امزميز ضواحي مراكش.

دواوير تزكي التي تعتبر قريبة جدا من بؤرة الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة سجلت بها عدد من الوفيات كذلك حيث ما تزال الحصيلة الأولية تشير لكون أغلب الوفيات المسجلة بإقليم الحوز من هاته المنطقة.

و إليكم بعض الصور التي توصلت بها هية بريس من قلب المنطقة، وسط استنجاد الساكنة بضرورة التذخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة أنهم فروا من منازلهم و باتوا في العراء مخافة هزات ارتدادية:

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