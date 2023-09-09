وزارة الداخلية: “3 وفيات في الدار البيضاء كحصيلة مؤقتة و انهيار بنايات بها”

2023-09-09 / 09:06
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكدت وزارة الداخلية أنه و لحدود الساعة السابعة من يوم السبت، تم تسجيل 632 وفاة و 329 مصاب حالة 51 منهم خطيرة.

و أوضحت الداخلية في بلاغ لها أن عمالة الدار البيضاء الكبرى سجلت أيضا بعض الوفيات و التي وصل عددها كحصيلة مؤقتة لثلاث ضحايا.

وأضاف البلاغ أن هذه الهزة الأرضية أسفرت أيضا عن انهيار عدد من البنايات بهذه العمالات والأقاليم، موضحا أن القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية، تواصل تجندها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

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‫10 تعليقات

  4. نحن في زمن كثرت فيه المعاصي والتبرج والعنصرية والفساد والظلم والاشياء الذي حرم الله وللاسف كل هذه الاشياء نعيشها في مجتمعنا اليوم اللي هو في الحقيقة مجتمع إسلامي هذه الأشياء الطبيعية في وجود كل هذه الأشياء في مجتمعنا ولماذا نحن نستغرب بنتائج أفعالنا ..

  6. انا لله و انا إليه راجعون .عظم الله اجر اخوتنا وإخواننا و احسن عزائكم والله يرحم امواتكم و يشفي مرضاكم..

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