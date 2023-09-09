القوات الملكية المسلحة تتجند لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال

2023-09-09 / 08:52
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

جندت القوات الملكية المسلحة المغربية كافة إمكانياتها البشرية و اللوجيستيكية لتقديم المساعدة لضحايا الهزة الأرضية التي ضربت المملكة ليلة أمس الجمعة.

و في هذا الصدد، أفادت وزارة الداخلية أن القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية، تواصل تجندها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

هذا و أعلنت وزارة الداخلية في حصيلة مؤقتة عن تأكد تسجيل 632 وفاة و 329 مصاب حالة 51 منهم خطيرة في حصيلة مؤقتة للهزة الأرضية.

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