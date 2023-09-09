وزارة الداخلية: “632 وفاة و 329 مصاب في حصيلة مؤقتة للهزة الأرضية”

2023-09-09 / 08:46
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الداخلية عن حصيلة جديدة و هي مؤقتة بخصوص ضحايا الهزة الأرضية، التي سجلت مساء أمس الجمعة وحدد مركزها بجماعة إيغيل بإقليم الحوز.

و أكدت وزارة الداخلية أنه تم تسجيل 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة إلى حدود الساعة السابعة صباحا.

وأفادت وزارة الداخلية أنه تم تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.

وأضاف البلاغ أن هذه الهزة الأرضية أسفرت أيضا عن انهيار عدد من البنايات بهذه العمالات والأقاليم، موضحا أن القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية، تواصل تجندها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

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‫8 تعليقات

  1. اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل، والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن
    يارب العالمين..

  8. اللهم الطف بينا اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..

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