الهند أول دولة تعزي المغرب في ضحايا الزلزال

هبة بريس - الرباط

عبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، السبت عن تعازيه لأقارب ضحايا زلزال أودى بحياة 296 شخصا على الأقل في المغرب وفق حصيلة اولية كشفت عنها وزارة الداخلية.

وكتب مودي على موقع إكس (تويتر سابقا) “حزين جدا لفقدان أرواح نتيجة الزلزال في المغرب”، مضيفا “في هذه الساعة المأسوية أفكاري مع شعب المغرب.. تعازينا لمن فقدوا أحباءهم”.

وأفادت وزارة الداخلية، في حصيلة أولية إلى حدود الثانية من صباح اليوم السبت، بأن الهزة الأرضية التي سجلت مساء أمس وحدد مركزها بجماعة إيغيل بإقليم الحوز ، أسفرت عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.

وأوضح الكاتب العام بالمديرية العامة للشؤون الداخلية، في لقاء صحفي، أن الهزة الأرضية، التي بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريشتر، خلفت أيضا إصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأضاف أن الأضرار المادية شملت مجموعة من المناطق غير المأهولة، مشيرا إلى أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية تجندت بكافة عمالات وأقاليم المملكة المعنية، وسخرت كل الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

ودعت وزارة الداخلية المواطنات والمواطنين إلى التحلي بالهدوء وتجنب الذعر.

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