الهند أول دولة تعزي المغرب في ضحايا الزلزال

2023-09-09 / 05:13
0
هبة بريس - الرباط

عبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، السبت عن تعازيه لأقارب ضحايا زلزال أودى بحياة 296 شخصا على الأقل في المغرب وفق حصيلة اولية كشفت عنها وزارة الداخلية.

وكتب مودي على موقع إكس (تويتر سابقا) “حزين جدا لفقدان أرواح نتيجة الزلزال في المغرب”، مضيفا “في هذه الساعة المأسوية أفكاري مع شعب المغرب.. تعازينا لمن فقدوا أحباءهم”.

وأفادت وزارة الداخلية، في حصيلة أولية إلى حدود الثانية من صباح اليوم السبت، بأن الهزة الأرضية التي سجلت مساء أمس وحدد مركزها بجماعة إيغيل بإقليم الحوز ، أسفرت عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.

وأوضح الكاتب العام بالمديرية العامة للشؤون الداخلية، في لقاء صحفي، أن الهزة الأرضية، التي بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريشتر، خلفت أيضا إصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأضاف أن الأضرار المادية شملت مجموعة من المناطق غير المأهولة، مشيرا إلى أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية تجندت بكافة عمالات وأقاليم المملكة المعنية، وسخرت كل الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

ودعت وزارة الداخلية المواطنات والمواطنين إلى التحلي بالهدوء وتجنب الذعر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش يوجه نداء من أجل التبرع بالدم

المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش يوجه نداء من أجل…

2023-09-09 / 04:53
Photo of مــ..ـصرع عائلة بكاملها بدمنات بسبب الزلزال

مــ..ـصرع عائلة بكاملها بدمنات بسبب الزلزال

2023-09-09 / 04:47
Photo of المجلس البلدي لأكادير يفتح حدائق المدينة للمواطنين للمبيت

المجلس البلدي لأكادير يفتح حدائق المدينة للمواطنين للمبيت

2023-09-09 / 04:38
Photo of تارودانت : انباء عن سقوط قتلى وجرحى بجماعة تيزي انتاست الجبلية

تارودانت : انباء عن سقوط قتلى وجرحى بجماعة تيزي…

2023-09-09 / 04:00
Photo of عاجل : وفاة 296 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب عدة مناطق بالمملكة

عاجل : وفاة 296 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب…

2023-09-09 / 03:23
Photo of رويترز : تسجيل حالات وفيات تحت الأنقاض جراء الزلزال المغرب

رويترز : تسجيل حالات وفيات تحت الأنقاض جراء الزلزال…

2023-09-09 / 03:03
Photo of أكادير : سقوط جزئي من سور ” أكادير اوفلا” التاريخي

أكادير : سقوط جزئي من سور ” أكادير اوفلا”…

2023-09-09 / 02:57
Photo of حملة رقمية واسعة لمساعدة ضحايا الزلزال

حملة رقمية واسعة لمساعدة ضحايا الزلزال

2023-09-09 / 02:53
Photo of قوة زلزال “إغيل” تصل إلى بعض المدن الإسبانية دون أضرار مادية

قوة زلزال “إغيل” تصل إلى بعض المدن الإسبانية دون…

2023-09-09 / 02:23
Photo of الزلزال …”ناصر جبور” ينصح بإغلاق قنينات الغاز والماء

الزلزال …”ناصر جبور” ينصح بإغلاق قنينات الغاز والماء

2023-09-09 / 02:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق