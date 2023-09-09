المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش يوجه نداء من أجل التبرع بالدم

هبة بريس -

وجه المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش نداء من أجل التبرع بالدم على إثر الزلزال الذي ضرب مساء أمس الجمعة جهة مراكش – آسفي واستشعره سكان عدد من مدن المملكة.

ودعا مركز تحاقن الدم كافة المواطنين للتوجه بكثافة ابتداء من الساعات الأولى من اليوم السبت نحو المركز قصد التبرع بالدم.

وقد تم تسجيل تعبئة كبيرة على مستوى العديد من المؤسسات الصحية بمراكش، على غرار المركز الاستشفائي محمد السادس من أجل تقديم العلاجات اللازمة للجرحى.

وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في حصيلة أولية ، في وقت مبكر اليوم السبت، بأن الهزة الأرضية أسفرت عن وفاة 296 شخصا وإصابة 153 بجروح بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.

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