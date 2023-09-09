مــ..ـصرع عائلة بكاملها بدمنات بسبب الزلزال

2023-09-09 / 04:47
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” عن سقوط 5 قتلى بجماعة آيت تمليل التابعة لإقليم أزيلال مساء اليوم الجمعة 8 شتنبر الجاري.

وذكر مصدر مسؤول أن الضحايا يتحدرون من أسرة واحدة بدوار توفغين بالجماعة سالفة الذكر، مرجحا إمكانية ارتفاع عدد الضحايا بالنظر إلى عدد الحالات التي استقبلها مستشفى دمنات.

وأفاد مصدر من دمنات بأن عدد الضحايا ارتفع إلى تسعة حسبما أبلغه مصدر طبي من مستشفى دمنات.

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