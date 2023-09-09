المجلس البلدي لأكادير يفتح حدائق المدينة للمواطنين للمبيت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فتح المجلس البلدي لأكادير، جل الحدائق المتواجدة بالمدينة، في وجه المواطنين للمبيت فيها، خوفا من تكرار هزة أرضية أخرى.

القرار استسحسنه سكان المدينة خصوصا في ظل هذه الظروف الانية، بعدما عجز الآلاف من مواطني مدينة الإنبعاث الرجوع الى منازلهم، بعدما عاشوا لحظات رعب حقيقية من جراء الهزة الأرضية التي شهدتها مدن واقاليم المملكة ليلة الجمعة 8 شتنبر الجاري.

كما تفاعلت جمعية مهرجان تيميتار، على إلغاء فقرات المهرجان، حزنا على ضحايا الزلزال الذي خلف بحسب حصيلة أولية 296 قتيل والعشرات من الجرحى.

كما نشرت السلطات الأمنية مختلف وحداتها بمدن واقاليم الجهة، لتأمين سلامة المواطنين اللذين فضلوا المبيت في الساحات والشوارع.

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