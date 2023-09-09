تارودانت : انباء عن سقوط قتلى وجرحى بجماعة تيزي انتاست الجبلية

2023-09-09 / 04:00
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” عن وجود قتلى وجرحى بالجماعة القروية تيزي انتاست الجبلية، تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي بتارودانت لتلقي العلاجات.

واعلنت سلطات تارودانت، حالة إستنفار قصوى في صفوف الامن والدرك والقوات المساعدة، فيما تم تسخير جل سيارات الاسعاف التابعة للجماعات القروية الجبلية لنقل المصابين لتلقي العلاجات.

وقالت مصادر مطلعة، أن جل الدور السكنية الجبلية بتارودانت، قد تعرضت لاضرار جسيمة، جراء الهزة الأرضية التي شهدها الاقليم ليلة الجمعة السبت.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مــ..ـصرع عائلة بكاملها بدمنات بسبب الزلزال

مــ..ـصرع عائلة بكاملها بدمنات بسبب الزلزال

2023-09-09 / 04:47
Photo of المجلس البلدي لأكادير يفتح حدائق المدينة للمواطنين للمبيت

المجلس البلدي لأكادير يفتح حدائق المدينة للمواطنين للمبيت

2023-09-09 / 04:38
Photo of عاجل : وفاة 296 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب عدة مناطق بالمملكة

عاجل : وفاة 296 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب…

2023-09-09 / 03:23
Photo of رويترز : تسجيل حالات وفيات تحت الأنقاض جراء الزلزال المغرب

رويترز : تسجيل حالات وفيات تحت الأنقاض جراء الزلزال…

2023-09-09 / 03:03
Photo of أكادير : سقوط جزئي من سور ” أكادير اوفلا” التاريخي

أكادير : سقوط جزئي من سور ” أكادير اوفلا”…

2023-09-09 / 02:57
Photo of حملة رقمية واسعة لمساعدة ضحايا الزلزال

حملة رقمية واسعة لمساعدة ضحايا الزلزال

2023-09-09 / 02:53
Photo of قوة زلزال “إغيل” تصل إلى بعض المدن الإسبانية دون أضرار مادية

قوة زلزال “إغيل” تصل إلى بعض المدن الإسبانية دون…

2023-09-09 / 02:23
Photo of الزلزال …”ناصر جبور” ينصح بإغلاق قنينات الغاز والماء

الزلزال …”ناصر جبور” ينصح بإغلاق قنينات الغاز والماء

2023-09-09 / 02:12
Photo of الزلزال …السلطات تتعبأ لضمان سلامة المواطنين بمدن الشمال

الزلزال …السلطات تتعبأ لضمان سلامة المواطنين بمدن الشمال

2023-09-09 / 01:54
Photo of رئيس معهد الجيوفيزياء : لأول مرة يسجل المغرب 7 درجات

رئيس معهد الجيوفيزياء : لأول مرة يسجل المغرب 7…

2023-09-09 / 01:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق