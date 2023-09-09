تارودانت : انباء عن سقوط قتلى وجرحى بجماعة تيزي انتاست الجبلية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” عن وجود قتلى وجرحى بالجماعة القروية تيزي انتاست الجبلية، تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي بتارودانت لتلقي العلاجات.

واعلنت سلطات تارودانت، حالة إستنفار قصوى في صفوف الامن والدرك والقوات المساعدة، فيما تم تسخير جل سيارات الاسعاف التابعة للجماعات القروية الجبلية لنقل المصابين لتلقي العلاجات.

وقالت مصادر مطلعة، أن جل الدور السكنية الجبلية بتارودانت، قد تعرضت لاضرار جسيمة، جراء الهزة الأرضية التي شهدها الاقليم ليلة الجمعة السبت.

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