رويترز : تسجيل حالات وفيات تحت الأنقاض جراء الزلزال المغرب

2023-09-09 / 03:03
0
هبة بريس _ رويترز

ذكرت قناة العربية التلفزيونية نقلا عن مصادر محلية في المغرب يوم السبت أن فرق البحث والإنقاذ عثرت على خمس جثث على الأقل تحت الأنقاض الناجمة عن الزلزال الذي ضرب وسط المغرب في وقت سابق.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة، مما أدى إلى اهتزاز المباني في مدينة مراكش ودفع السكان الذين انتابهم الذعر للخروج إلى الشوارع.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال على عمق 18.5 كيلومترات ووقع على بعد حوالي 72 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مراكش وعلى بعد 56 كيلومترا غربي بلدة أوكايمدن بجبال الأطلس بعد الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش).

وأظهرت بعض المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي انهيار مبنى واحد على الأقل وأنقاضا في الشوارع.

وأظهرت مقاطع مصورة أخرى أشخاصا يهرولون للخروج من مركز للتسوق ومطاعم وأبنية سكنية ويتجمعون في الخارج.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المجلس البلدي لأكادير يفتح حدائق المدينة للمواطنين للمبيت

المجلس البلدي لأكادير يفتح حدائق المدينة للمواطنين للمبيت

2023-09-09 / 04:38
Photo of تارودانت : انباء عن سقوط قتلى وجرحى بجماعة تيزي انتاست الجبلية

تارودانت : انباء عن سقوط قتلى وجرحى بجماعة تيزي…

2023-09-09 / 04:00
Photo of عاجل : وفاة 296 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب عدة مناطق بالمملكة

عاجل : وفاة 296 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب…

2023-09-09 / 03:23
Photo of أكادير : سقوط جزئي من سور ” أكادير اوفلا” التاريخي

أكادير : سقوط جزئي من سور ” أكادير اوفلا”…

2023-09-09 / 02:57
Photo of حملة رقمية واسعة لمساعدة ضحايا الزلزال

حملة رقمية واسعة لمساعدة ضحايا الزلزال

2023-09-09 / 02:53
Photo of قوة زلزال “إغيل” تصل إلى بعض المدن الإسبانية دون أضرار مادية

قوة زلزال “إغيل” تصل إلى بعض المدن الإسبانية دون…

2023-09-09 / 02:23
Photo of الزلزال …”ناصر جبور” ينصح بإغلاق قنينات الغاز والماء

الزلزال …”ناصر جبور” ينصح بإغلاق قنينات الغاز والماء

2023-09-09 / 02:12
Photo of الزلزال …السلطات تتعبأ لضمان سلامة المواطنين بمدن الشمال

الزلزال …السلطات تتعبأ لضمان سلامة المواطنين بمدن الشمال

2023-09-09 / 01:54
Photo of رئيس معهد الجيوفيزياء : لأول مرة يسجل المغرب 7 درجات

رئيس معهد الجيوفيزياء : لأول مرة يسجل المغرب 7…

2023-09-09 / 01:50
Photo of بسبب الزلزال..مرضى يغادرون أسقف المستشفيات

بسبب الزلزال..مرضى يغادرون أسقف المستشفيات

2023-09-09 / 01:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق