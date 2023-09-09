رويترز : تسجيل حالات وفيات تحت الأنقاض جراء الزلزال المغرب

هبة بريس _ رويترز

ذكرت قناة العربية التلفزيونية نقلا عن مصادر محلية في المغرب يوم السبت أن فرق البحث والإنقاذ عثرت على خمس جثث على الأقل تحت الأنقاض الناجمة عن الزلزال الذي ضرب وسط المغرب في وقت سابق.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة، مما أدى إلى اهتزاز المباني في مدينة مراكش ودفع السكان الذين انتابهم الذعر للخروج إلى الشوارع.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال على عمق 18.5 كيلومترات ووقع على بعد حوالي 72 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مراكش وعلى بعد 56 كيلومترا غربي بلدة أوكايمدن بجبال الأطلس بعد الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش).

وأظهرت بعض المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي انهيار مبنى واحد على الأقل وأنقاضا في الشوارع.

وأظهرت مقاطع مصورة أخرى أشخاصا يهرولون للخروج من مركز للتسوق ومطاعم وأبنية سكنية ويتجمعون في الخارج.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0