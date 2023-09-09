عاجل : وفاة 296 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب عدة مناطق بالمملكة

2023-09-09 / 03:23
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هبة بريس - الرباط

كشفت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي أن الزلزال الذي ضرب عدد من المناطق بالمغرب ، ليلة أمس، خلف عدد من القتلى وخسائر مادية كبيرة في المباني والممتلكات .

وأعلنت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات إثر الزلزال القوي الذي ضرب المغرب، في حصيلة إلى غاية الثانية صباحا من يومه السبت.

وأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية بإقليم الحوز بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريشتر، وفق ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية مشتركة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في جماعة إيغيل التابعة لإقليم الحوز، وقعت في الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة وثانية واحدة مساء الجمعة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 8 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 30.961 درجة شمالا، وخط الطول 8.413 درجات غربا.

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