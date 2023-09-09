حملة رقمية واسعة لمساعدة ضحايا الزلزال

2023-09-09 / 02:53
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نجلاء مزيان: هبة بريس

حرص العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي على نشر مقاطع فيديوهات توثق حاجة العديد من المواطنين إلى تدخل السلطات العاجل خاصة في بعض المناطق البعيدة.

وتضمنت المقاطع ذاتها تعرض العديد من المواطنين إلى إصابات متفاوتة الخطورة، فضلا عن إصابة معظمهم بهلع و خوف شديدين.

وفي سياق متصل، تقاسم العديد من الفنانين و الاعلاميين المغاربة معلومات مهمة مع متابعيهم حول الإجراءات الوقائية الواجب إتباعها (قبل ـ وأثناء ـ وبعد) حدوث الزلازل.

هذا وأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريشتر، صباح اليوم السبت، بإقليم الحوز، وفق ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية مشتركة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في جماعة إيغيل التابعة لإقليم الحوز نواحي مراكش، وقعت على الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة وثانية واحدة مساء الجمعة.

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تعليق واحد

  1. لماذا جمع التبرعات للزلزال والكرة ميزانيتها بالملايير لعنة الله علئ كل مسؤول في المغرب يبذر أموال هذا البلد المظلوم

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