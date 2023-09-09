أكادير : سقوط جزئي من سور ” أكادير اوفلا” التاريخي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، عن سقوط جزء من سور أكادير اوفلا التاريخي، بسبب الهزة الأرضية التي شهدتها المدينة ليلة اليوم الجمعة – السبت.

نفس المصادر أكدت، أن إنهيار جزء من السور لم يخلف ضحايا في الارواح، بالرغم أن الحصن كان ليلة اليوم مليء بالزوار من سياح مغاربة واجانب.

كما أشارت نفس المصادر، أن صخرة كبيرة قد سقطت بساحة القلعة وتدحرجت، ومن حسن الصدف لم تخلف ضحايا.

ولازال الآلاف من ساكنة المدينة متواجدة بالساحات والشوارع، خوفا من هزة إرتدادية أخرى.

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