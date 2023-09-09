قوة زلزال “إغيل” تصل إلى بعض المدن الإسبانية دون أضرار مادية

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

أعلنت سلطات الأندلس أن قوة الزلزال الذي كان مصدره منطقة “إغيل” بإقليم الحوز، وصلت إرتداداته إلى منطقة الأندلس، حيث سجل المركز الوطني الإسباني بيانات إضافية تفيد أن عددا من المدن الإسبانية في جهة الأندلس قد شعرت بهزات ضعيفة دون وقوع إصابات ولا أضرار في المباني والبنيات التحتية.

هذا وأكد المركز الإسباني أن مركز الزلزال هو منطقة “إغيل” بإقليم الحوز ، مشيرا أن قوته تراوحت بين 6,7 و 7 درجات على مقياس ريختر المعتمد لقياس الزلازل وأنشطة الصفائح

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