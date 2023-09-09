الزلزال …السلطات تتعبأ لضمان سلامة المواطنين بمدن الشمال

2023-09-09 / 01:54
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نجلاء مزيان: هبة بريس

استشعر عدد من سكان مدن الشمال بهزة أرضية خفيفة، عند حدود الساعة الحادية عشرة مساء، لم تسجل جراءها أي حادث ولم تخلف أي أضرار بشرية أو مادية.

وقد تعبأت السلطات المحلية والمصالح المختصة في حينه لضمان سلامة المواطنين وطمأنتهم بعد أن انتاب بعض المواطنين الخوف والهلع وخروجهم للشارع.

هذا وأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريشتر، صباح اليوم السبت، بإقليم الحوز، وفق ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية مشتركة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في جماعة إيغيل التابعة لإقليم الحوز نواحي مراكش، وقعت على الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة وثانية واحدة مساء الجمعة.

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