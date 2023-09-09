عاجل.. انهيار صومعة مسجد بمراكش بفعل الزلزال

2023-09-09 / 01:15
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هبة بريس _ مراكش

تسبب الهزة الأرضية التي ضربت عددا من المدن المغربية في انهيار صومعة مسجد بمراكش، ناهيك عن تسجيل خسائر في مجموعة من المباني بمدن مغربية أخرى.

و أكد المعهد الوطني للجيوفيزياء، قبل قليل أن قوة الزلزال الذي ضرب عددا من جهات المملكة قبل قليل قد بلغت 7 درجات على سلم ريختر.

وأكد المعهد في نشرة خاصة أن الهزة وقعت على الساعة الحادية عشرة ليلا و11 دقيقة، مشيرا إلى أن مركزها هو جماعة إيغيل بإقليم الحوز.

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