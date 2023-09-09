مراكش.. السلطات تدعو المواطنين إلى النزوح خارج أحياء المدينة القديمة

2023-09-09 / 01:23
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هبة بريس

في جديد الهزة الأرضية التي شهدتها عدد من مدن ومناطق المملكة، عاينت هبة بريس، دوريات مكثفة للسلطات المحلية والعناصر الأمنية بمختلف أحياء مراكش.

وفي هذا الصدد، دعت السلطات المواطنين خاصة بالأحياء التي تعرف بنايات قديمة الى النزوح خارج المدينة والى أمكنة خلاء.

كما عاينت الجريدة، توجيه عناصر السلطات المحلية، عددا من السائحين والمواطنين وسط المدينة ، نحو ساحة جامع الفنا.

هذا و أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريشتر، صباح اليوم السبت، بإقليم الحوز، وفق ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية مشتركة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في جماعة إيغيل التابعة لإقليم الحوز، وقعت على الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة وثانية واحدة مساء الجمعة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 8 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 30.961 درجة شمالا، وخط الطول 8.413 درجة غربا

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