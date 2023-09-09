المحمدية.. تعليمات صارمة تدفع الأمنيين للانتشار بمختلف الأحياء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت مصادر مطلعة أن تعليمات أمنية صارمة صدرت بضرورة الانتشار الأمني و تكثيف الحضور بعدد من أحياء مدينة المحمدية في الساعات التي تلت الهزة الأرضية.

و حسب ذات المصدر، فقد شرعت عناصر الأمن بمختلف عناصرها في الانتشار و التواجد الميداني و ذلك في ظل خروح المواطنين للشوارع.

و من شأن هاته الخطوة أن تساهم في بث الطمأنينة بين المواطنين و تقطع الطريق على بعض اللصوص الذين يستغلون مثل هاته الأحداث لسرقة المواطنين.

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