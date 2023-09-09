يحدث في البيضاء.. لصوص يستغلون خروج المواطنين من منازلهم للسرقة

2023-09-09 / 01:08
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

خرج أغلب المغاربة للشوارع فور إحساسهم بالهزة الأرضية التي ضربت عددا من المدن المغربية، حيث أن عددا منهم غادر على وجه السرعة بيته حتى دون أن يقفل الأبواب.

هذا الأمر استغله بعض منعدمي الضمير من اللصوص الذين يستغلون مثل هاته الأحداث للسرقة، حيث شوهد عدد من أصحاب الدراجات النارية المشبوهة في عدد من أحياء الدار و هم يتجولون بشكل مشبوه بالقرب من الإقامات السكنية.

و أمام هذا الوضع، بدأت عناصر الأمن في الانتشار بالنقاط السوداء لتفادي أي عمليات سرقة قد تحدث، كما شوهد تحول عناصر فرق الصقور و الأمنيين بزي مدني بشكل مكثف في شوارع الدار البيضاء.

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