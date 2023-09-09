الدار البيضاء.. مواطنون يلجؤون للمساجد و يتضرعون للرحمان بالدعاء

2023-09-09 / 01:00
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

هرع عدد من الأشخاص في بعض أحياء الدار البيضاء للمساجد بعد وقوع الهزة الأرضية التي أرعبت المغاربة في ساعات متأخرة ليلة الجمعة.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد هرع عدد من المسنين للمساجد و هم يرفعون أكف الضراعة للعلي القدير راحين منه اللطف و الرحمة و أن يحمي و يحفظ هاته الأمة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أنه يتوقع حدوث هزات ارتدادية في الساعات القادمة و بالتالي يتوجب أخد الحيطة و الحذر من طوف جميع المواطنين و البقاء في أماكن مكشوفة بعيدة عن المباني.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالصور.. السلطات تنقل مصابي وجرحى تحناوت الى المستشفى العسكري ابن سينا

بالصور.. السلطات تنقل مصابي وجرحى تحناوت الى المستشفى العسكري…

2023-09-09 / 11:52
Photo of بتعليمات ملكية.. القوات المسلحة الملكية تنشر وسائل بشرية ولوجيستية جوية وبرية

بتعليمات ملكية.. القوات المسلحة الملكية تنشر وسائل بشرية ولوجيستية…

2023-09-09 / 11:42
Photo of زلزال الحوز.. توافد كبير للمواطنين على مركز تحاقن الدم بمراكش

زلزال الحوز.. توافد كبير للمواطنين على مركز تحاقن الدم…

2023-09-09 / 11:13
Photo of اكتظاظ بالطريق السيار و آلاف المتطوعين يتجهون للحوز للمساهمة في الإغاثة

اكتظاظ بالطريق السيار و آلاف المتطوعين يتجهون للحوز للمساهمة…

2023-09-09 / 11:09
Photo of زلزال المغرب.. عالم هولندي حذر منه قبل أسبوعين

زلزال المغرب.. عالم هولندي حذر منه قبل أسبوعين

2023-09-09 / 11:07
Photo of عاجل: ارتفاع ضحايا زلزال الحوز الى 820 وفاة و672 إصابة

عاجل: ارتفاع ضحايا زلزال الحوز الى 820 وفاة و672…

2023-09-09 / 10:50
Photo of بالصور.. خسائر فادحة في الأرواح و الممتلكات ب”ثلاث نيعقوب” في الحوز

بالصور.. خسائر فادحة في الأرواح و الممتلكات ب”ثلاث نيعقوب”…

2023-09-09 / 10:30
Photo of عناصر الجيش يوزعون الأغطية و الأغذية بالمناطق المتضررة من الزلزال

عناصر الجيش يوزعون الأغطية و الأغذية بالمناطق المتضررة من…

2023-09-09 / 10:16
Photo of مستشفى أمزميز يواصل استقبال الضحايا و 18 وفاة جديدة

مستشفى أمزميز يواصل استقبال الضحايا و 18 وفاة جديدة

2023-09-09 / 10:10
Photo of بالصور.. الزلزال يدمر جماعة تيزكي أقرب نقطة لبؤرة الهزة الأرضية

بالصور.. الزلزال يدمر جماعة تيزكي أقرب نقطة لبؤرة الهزة…

2023-09-09 / 09:34

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق