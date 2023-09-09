الدار البيضاء.. مواطنون يلجؤون للمساجد و يتضرعون للرحمان بالدعاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

هرع عدد من الأشخاص في بعض أحياء الدار البيضاء للمساجد بعد وقوع الهزة الأرضية التي أرعبت المغاربة في ساعات متأخرة ليلة الجمعة.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد هرع عدد من المسنين للمساجد و هم يرفعون أكف الضراعة للعلي القدير راحين منه اللطف و الرحمة و أن يحمي و يحفظ هاته الأمة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أنه يتوقع حدوث هزات ارتدادية في الساعات القادمة و بالتالي يتوجب أخد الحيطة و الحذر من طوف جميع المواطنين و البقاء في أماكن مكشوفة بعيدة عن المباني.

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