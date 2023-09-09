كيف تحدث الهزات الارتدادية بعد الزلزال وما مدى خطورتها وكم تستمر؟

2023-09-09 / 00:52
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يُطلق على الهزات الارتدادية “توابع الزلزال” أو الزلازل الصغيرة اللاحقة وهي تحدث وفق تفسير علماء من هيئة المسح الجيولوجية الأميركية نتيجة محاولة الصفائح التكتونية العودة إلى مكانها على طول خط الصدع بعد حدوث الزلزال الأشد.

وقد تستمر هذه الهزات لأيام أو أشهر وحتى سنوات من تاريخ حدوث الزلزال الأول الأشد، وتكون أقل من الزلزال الأول وتنخفض شدتها تدريجيا.

ووفق العلماء فإن شدة تلك الهزات تتفاوت مع مرور الوقت فتكون قوية خلال الـ48 ساعة الأولى بعد الزلزال الأول، لكنها دوما تحدث بدرجات أقل منه ثم تستمر بانخفاض شدتها بدرجات متفاوتة.

لكن هل يعني انخفاض وقلة درجة الهزات الارتدادية أن الخطر قد زال؟

وفق تحذير كثير من هيئات المسح الجيولوجية في العالم، فإن خطورة هذه الهزات الارتدادية يكمن في أنها قد تسبب انهيار ما خلخله وصدعه الزلزال الأول من مبان صمدت وقتها لذا يتوجب وفق العلماء عدم المغامرة بالرجوع إلى أي مبنى إلا بعد تقييم حالته من قبل المختصين.

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