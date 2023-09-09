نشرة إنذارية: هزة أرضية بقوة 7 درجات تضرب إقليم الحوز وباقي مدن المغرب

2023-09-09 / 00:17
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هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريشتر، صباح اليوم السبت، بإقليم الحوز، وفق ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية مشتركة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في جماعة إيغيل التابعة لإقليم الحوز، وقعت على الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة وثانية واحدة مساء الجمعة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 8 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 30.961 درجة شمالا، وخط الطول 8.413 درجة غربا

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‫2 تعليقات

  1. بوجدة شعرة بهدهه الهزة عند الساعة الحدية عشر و20 دقيقة من خلال اهتزاز الثرية ( االمصباح) دون اي صوة .

  2. بوجدة شعرة بهده الهزة عند الساعة الحادية عشر و20 دقيقة من خلال اهتزاز الثرية ( االمصباح) دون اي صوة .

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