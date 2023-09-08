زلزال بقوة 6.8 درجات يهز مناطق مختلفة في المغرب

2023-09-08 / 23:50
5
هبة بريس _ الربا

شعر عدد من المواطنين القاطنين بمدن مغربية بهزة أرضية بقوة 6,8 تسببت في هلع كبير وسط الساكنة ما حذا بعدد منهم الى الفرار خارج المنزل .

وتأكد حدوث الهزة بكل من خريبكة مراكش الدار البيضاء الرباط وسلا أكادير وعدد من المدن الأخرى

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الزلزال …السلطات تتعبأ لضمان سلامة المواطنين بمدن الشمال

الزلزال …السلطات تتعبأ لضمان سلامة المواطنين بمدن الشمال

2023-09-09 / 01:54
Photo of رئيس معهد الجيوفيزياء : لأول مرة يسجل المغرب 7 درجات

رئيس معهد الجيوفيزياء : لأول مرة يسجل المغرب 7…

2023-09-09 / 01:50
Photo of بسبب الزلزال..مرضى يغادرون أسقف المستشفيات

بسبب الزلزال..مرضى يغادرون أسقف المستشفيات

2023-09-09 / 01:29
Photo of مراكش.. السلطات تدعو المواطنين إلى النزوح خارج أحياء المدينة القديمة

مراكش.. السلطات تدعو المواطنين إلى النزوح خارج أحياء المدينة…

2023-09-09 / 01:23
Photo of المحمدية.. تعليمات صارمة تدفع الأمنيين للانتشار بمختلف الأحياء

المحمدية.. تعليمات صارمة تدفع الأمنيين للانتشار بمختلف الأحياء

2023-09-09 / 01:15
Photo of يحدث في البيضاء.. لصوص يستغلون خروج المواطنين من منازلهم للسرقة

يحدث في البيضاء.. لصوص يستغلون خروج المواطنين من منازلهم…

2023-09-09 / 01:08
Photo of الدار البيضاء.. مواطنون يلجؤون للمساجد و يتضرعون للرحمان بالدعاء

الدار البيضاء.. مواطنون يلجؤون للمساجد و يتضرعون للرحمان بالدعاء

2023-09-09 / 01:00
Photo of كيف تحدث الهزات الارتدادية بعد الزلزال وما مدى خطورتها وكم تستمر؟

كيف تحدث الهزات الارتدادية بعد الزلزال وما مدى خطورتها…

2023-09-09 / 00:52
Photo of نشرة إنذارية: هزة أرضية بقوة 7 درجات تضرب إقليم الحوز وباقي مدن المغرب

نشرة إنذارية: هزة أرضية بقوة 7 درجات تضرب إقليم…

2023-09-09 / 00:17
Photo of برلماني يحذر من ظاهرة تزييف الأدوية والمنتجات الصحية

برلماني يحذر من ظاهرة تزييف الأدوية والمنتجات الصحية

2023-09-08 / 23:06

‫5 تعليقات

  2. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، نحن عبيدك بنو عبيدك، نَواصينا بيدك، ماضٍ فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

    – اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.

    – دعاء الزلزال.. اللهم إني أستودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين، واجعل ما أصابهم خيرا ونعمة عليهم، اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين.

    – اللهم نسألك أن تكون لنا عونا ونصيرا على أمور الدنيا، اللهم لا تُعذبنا، ولا تُسلط علينا بذنوبنا مَن لا يخافك ولا يرحمنا.

  3. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، نحن عبيدك بنو عبيدك، نَواصينا بيدك، ماضٍ فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

    – اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.

    – دعاء الزلزال.. اللهم إني أستودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين، واجعل ما أصابهم خيرا ونعمة عليهم، اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين.

    – اللهم نسألك أن تكون لنا عونا ونصيرا على أمور الدنيا، اللهم لا تُعذبنا، ولا تُسلط علينا بذنوبنا مَن لا يخافك ولا يرحمنا.

  4. “ربي لجأتُ إليك بحزني، همي ضيقتي وخوفي اللهم فاستبدل كل حزني بسعادة تنسيني بؤسي وقلة حيلتي”. “اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل، والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن”. “يا رب آمن خوفي واشرح صدري وفرج همي وبدل حزني فرحًا، وعسري يسرًا يا الله”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق