زلزال بقوة 6.8 درجات يهز مناطق مختلفة في المغرب

هبة بريس _ الربا

شعر عدد من المواطنين القاطنين بمدن مغربية بهزة أرضية بقوة 6,8 تسببت في هلع كبير وسط الساكنة ما حذا بعدد منهم الى الفرار خارج المنزل .

وتأكد حدوث الهزة بكل من خريبكة مراكش الدار البيضاء الرباط وسلا أكادير وعدد من المدن الأخرى

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