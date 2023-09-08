مغاربة يطلقون حملة لإلغاء حفل فنان راب فرنسي

هبة بريس _ قسم ثقافة وفنون

طالب ناشطون مغاربة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد فنان فرنسي من المرتقب أن يحي حفلا في أحد النوادي الليلية في مدينة طنجة شمال البلاد، السبت المقبل.

واتهم الناشطون مغني الراب الفرنسي بالإساءة إلى النساء المغربيات ونساء شمال أفريقيا.

وجاء في دعوة مستخدمي هذه المواقع لإلغاء حفل “روف” واسمه الحقيقي حسني مكوبوي، “بنفس الطريقة التي ألغينا بها حفل بوبا، دعونا نتحرك لإلغاء حفل روف”، مرجعين سبب الحملة إلى كونه “أدلى بتصريحات سيئة للنساء المغربيات”.

وطالب الناشطون بالتوقف عن استدعاء الفنانين الذين يهينون المغاربة.

وكانت حملات مشابهة طالت فنانين فرنسيين آخرين، منهم فناني الراب “بوبا” و”نينهو” و”كاريس”.

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