برلماني يحذر من ظاهرة تزييف الأدوية والمنتجات الصحية

2023-09-08 / 23:06
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هبة بريس _ ع عياش

حذر، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف الزعيم؛ من ظاهرة تزييف الأدوية والمنتجات الصحية، مؤكدا أنها أصبحت في تنام متزايد شأنها شأن تسريب الأدوية المهربة وهو ما يؤكده حجم المحجوزات من هذه الأدوية من طرف المصالح الأمنية.

وأوضح الزعيم، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل تهديدا كبيرا للأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين، خصوصا و أنها أصبحت توزع خارج القنوات الرسمية للتوزيع، حيث شبكات التواصل الاجتماعي تعج بمجموعة من الإعلانات الإشهارية والدعائية تروج لأنواع مختلفة للأدوية المهربة وأخرى مغشوشة ومزيفة، مع كل ما لذلك من تأثيرات وخيمة على الصحة العامة والأفراد.

وسجل الأخير أن الجميع أمام ظاهرة مركبة ومعقدة وجب التصدي لها مع مختلف الشركاء والمتدخلين، حماية لسلامة المواطنات و المواطنين وحرصا على الأمن الصحي لبلادنا”، متسائلا عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة المعنية في هذا الصدد

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