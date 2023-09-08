Members of the Spanish National Police escort an arrested man accused of collaborating with the Islamic State in San Sebastian on October 11, 2016. Spanish police have arrested two men on suspicion of seeking recruits for the Islamic State group, the interior ministry said today. / AFP PHOTO / ANDER GILLENEA

تعاون “إسباني مغربي أوروبي” يُسفر عن توقيف “داعشي “

2023-09-08 / 22:22
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هبة بريس _ الرباط

ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أنه تم أول أمس في بامبيلونا، وبالتعاون بين الأجهزة الأمنية الاسبانية والمغربية ومع وكالة أوروبول، توقيف شخص يشتبه في انتمائه لتنظيم “داعش”.

وأوضحت أنه تم العثور بحوزته على مئات المنشورات المرتبطة بالتنظيم الإرهابي. وقالت الوكالة إنه تم تقديمه اليوم أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإبقائه رهن الاعتقال.

وكانت مصادر الشرطة الاسبانية قد أكدت أن هذا الشخص البالغ من العمر 32 سنة، كان يدير فندقا و كان يريد الالتحاق بتنظيم “داعش” في سوريا، كان يستخدم هذا الفندق لينشر لدى نزلاء من اختياره، تسجيلات محملة على الانترنت كصور وأشرطة فيديو وروابط انترنت للاطلاع على منشورات “داعش” عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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