صدرت في حقهم أحكام ..استمرار منتخبين على رأس جماعات يسائل لفتيت

2023-09-08 / 22:16
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هبة بريس _ ع عياش

وجه فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا قال فيه “إن محاكم المملكة أصدرت قرارات قضائية نهائية بتجريد مجموعة من الأعضاء من المجالس الترابية غير أنها لم تنفذ لحد الساعة ولا زال الأعضاء يمارسون أنشطتهم الانتدابية ويحضرون أشغال دورات المجالس”.

أحمد صباري الذي سطر السؤال قال لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، أن ” استمرار هؤلاء الأعضاء في مزاولة مهامهم الانتدابية  يأتي ضدًا عن القانون بالصفة التي تم تجريدهم منها بقرارات قضائية نهائية.

وطالب النائب البرلماني، من وزير الداخلية بالكشف عن أسباب عدم تنفيذ المقررات القضائية النهائية بتجريد أعضاء المجالس الترابية.

واعتبر أن تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية هو الوجه الحقيقي للعدالة، كما أن دولة القانون والمؤسسات تحرص على النجاعة القضائية وهو ما يقتضي الحرص على تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية..

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