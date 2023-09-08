خبير …“يتعين على الجزائر أن تضطلع بدور بناء في ملف الصحراء

2023-09-08 / 21:19
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هبة بريس

قال الخبير الأمريكي، إيلان بيرمان، اليوم الجمعة، إن الجزائر مدعوة للاضطلاع ب”دور بناء” بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد نائب رئيس مركز التفكير الأمريكي “فورين بوليسي” ومقره واشنطن، أنه “يتعين على الجزائر أن تضطلع بدور بناء في هذا المسلسل الهادف إلى تسوية النزاع حول الصحراء”.

وتطرق السيد بيرمان إلى الموقف الثابت للولايات المتحدة الداعم للمخطط المغربي للحكم الذاتي، كما جدد التأكيد على ذلك نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشمال إفريقيا، جوشوا هاريس، مبرزا “المقاربة البناءة” التي ينهجها المغرب من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل الذي طال أمده.

وأشار المحلل الأمريكي إلى أن دعم واشنطن “يندرج ضمن دينامية أكبر تعزز سيادة المغرب على صحرائه”.

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