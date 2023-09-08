“الركراكي”…سعيد باللعب على أرض مدينة أكادير

هبة بريس _ رياضة

قال الناخب الوطني وليد الركراكي، اليوم الجمعة، إن المباراة التي سيخوضها المنتخب المغربي ضد نظيريه الليبيري تشكل فرصة سانحة للتحضير الجيد لبطولة كأس أمم أفريقيا المزمع تنظيمها بكوت ديفوار من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وأكد خلال ندوة صحافية عقدها بقاعة المؤتمرات بالملعب الكبير لمدينة أكادير،” أننا نلعب على أرضنا ويجب علينا إيجاد الحلول للفوز على المنتخب الليبيري القوي الذي يعتمد في لعبه على خطة دفاعية”، مبرزا ضرورة إنهاء هذه التصفيات على رأس المجموعة قبل انطلاق المنافسة القارية.

وأضاف أنه طيلة هذا الأسبوع، استعدت العناصر الوطنية بشكل جيد لهذه المقابلة، مشددا على ضرورة الحفاظ على روح الانتصار لتحقيق نتائج إيجابية.

من جهة أخرى، عبر الناخب الوطني عن سعادته باللعب على أرض مدينة أكادير، مؤكدا أن أنصار المنتخب الوطني سيحجون بكثافة يوم غد السبت إلى الملعب الكبير لمساندة وتشجيع أسود الأطلس.

يشار إلى أن المنتخب المغربي لكرة القدم، الذي يلعب ضمن المجموعة 11، كان قد ضمن تذكرة المرور إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، التي ستجرى بكوت ديفوار العام المقبل.

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