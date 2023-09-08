“لامال” يشارك ويسجل مع إسبانيا في فوز ساحق ضد جورجيا

2023-09-08 / 20:30
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هبة بريس _ رياضة

أصبح لامين لامال جناح برشلونة أصغر لاعب في تاريخ منتخب إسبانيا يسجل هدفا في سن 16 عاما و57 يوما خلال مشاركته الأولى في فوز ساحق على مضيفه الجورجي 7-1 بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الجمعة.

وشارك لامال بديلا في الدقيقة 44 لتعويض المصاب ماركو أسينسيو ليكسر الرقم القياسي لزميله في برشلونة جابي، الذي كان يبلغ 17 عاما و62 يوما حين خاض مباراته الدولية الأولى في 2021.

وكسر جابي رقم أنخيل زوبييتا (17 عاما و284 يوما) والذي صمد 85 عاما.

وأحرز لامال الهدف السابع لإسبانيا، بطلة دوري الأمم الأوروبية 2023، بلمسة متقنة داخل منطقة الجزاء.

ونال لامال، الذي أصبح أصغر لاعب يشارك لأول مرة مع برشلونة في لقاء رسمي الشهر الماضي، دعوة لتمثيل إسبانيا لأول مرة حين اختاره المدرب لويس دي لافوينتي لمواجهة جورجيا وقبرص هذا الأسبوع ضمن المجموعة الأولى بتصفيات بطولة أوروبا.

وتحول إلى ركيزة مهمة في هجوم برشلونة في بداية الموسم الجاري واختير رجل المباراة في الفوز 4-3 على فياريال بالدوري الإسباني الشهر الماضي.

وولد لامال ونشأ في إسبانيا لأب مغربي ولعب لمنتخبات الناشئين في إسبانيا.

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