الدوري السعودي… حضور مغربي لافت

هبة بريس _ رياضة

انتهى موسم الانتقالات في الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، بصيف هو الأسخن على الإطلاق، مع استقطاب كبار نجوم العالم

وشهد موسم الانتقالات الحالي تفاوتا كبيرا في الإنفاق بين أندية الصندوق ذاتها (الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي)، وفجوة كبيرة بين الأندية الأربعة وبقية أندية الدوري المتبقية وعددها 14..

تميز الدوري السعودي لهذا العام بالحضور المغربي الكبير، فبقدوم بونو، وسايس، وعبدالحميد صابيري الذي انتقل إلى الفيحاء، وجواد الياميق إلى الوحدة، بات إجمالي المغاربة في “دوري روشن” 11 لاعبا.

ويتواجد في الدوري منذ المواسم السابقة، كلا من الهداف عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد)، الحارس منير الكاوجي، لاعب الوسط فيصل فجر (الوحدة)، الجناح مراد باتنا، والمدافع مروان سعدان (الفتح)، الجناح محمد فوزير، والمهاجم كريم البركاوي (الرائد).

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