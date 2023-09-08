“شبيغل”… تخدير واغتصاب لموظفة بجهاز استخبارات ألماني

2023-09-08 / 20:03
0
هبة بريس _ متابعة

كشفت مجلة “شبيغل” الألمانية عن أنباء تفيد بقيام بعض عناصر من جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) في ألمانيا بتخدير واغتصاب زميلة لهم.

وبحسب معلومات “شبيغل”، فإنه، وبعد المهرجان الصيفي الذي أقيم في فرع دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية في باد آيبلينغ، بافاريا، كان هناك اتهام صارخ بالعنف الجنسي. وتتولى النيابة العامة الآن القضية.

وأفادت المجلة الألمانية أن اثنين من الموظفين متهمان بتخدير زميلة لهما واغتصابها، وأن الحادث وقع في منتصف يوليو/

و حقق مكتب المدعي العام في تراونستين في القضية، منذ 20 يوليو. وقال المدعي العام المسؤول: “تم استجواب صاحبة الشكوى، وأتيحت للمتهمين أيضًا الفرصة القانونية للتعليق”، وإن هناك تحقيقات “واسعة”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زيلينسكي: بوتين قت.ل بريغوجين 

زيلينسكي: بوتين قت.ل بريغوجين 

2023-09-08 / 15:57
Photo of مجموعة العشرين تقبل عضوية الاتحاد الإفريقي

مجموعة العشرين تقبل عضوية الاتحاد الإفريقي

2023-09-08 / 12:22
Photo of دراسة: %98 من سكان العالم تأثروا بالاحتباس الحراري هذا الصيف

دراسة: %98 من سكان العالم تأثروا بالاحتباس الحراري هذا…

2023-09-08 / 11:58
Photo of مجلة فرنسية: “نفوذ باريس انتهى و فرنسا باتت خارج اللعبة في أفريقيا”

مجلة فرنسية: “نفوذ باريس انتهى و فرنسا باتت خارج…

2023-09-08 / 11:21
Photo of تقرير: إسبانيا تشهد إقبالا كبيرا في بيع فحوصات “كورونا”

تقرير: إسبانيا تشهد إقبالا كبيرا في بيع فحوصات “كورونا”

2023-09-08 / 09:34
Photo of 10 وجهات سياحية مجانية في أفريقيا..المغرب ضمن القائمة

10 وجهات سياحية مجانية في أفريقيا..المغرب ضمن القائمة

2023-09-07 / 23:29
Photo of آلاف من مؤيدي التعديلات القضائية يتظاهرون في القدس المحتلة

آلاف من مؤيدي التعديلات القضائية يتظاهرون في القدس المحتلة

2023-09-07 / 22:24
Photo of رئيس الوزراء الإسباني يلغي مشاركته في قمة العشرين لإصابته بكوفيد

رئيس الوزراء الإسباني يلغي مشاركته في قمة العشرين لإصابته…

2023-09-07 / 22:13
Photo of الحكومة الفرنسية تدعو للهدوء بعد وفاة شاب من أصل تركي

الحكومة الفرنسية تدعو للهدوء بعد وفاة شاب من أصل…

2023-09-07 / 20:24
Photo of القضاء الإداري الفرنسي يؤيّد حظر العباءة في المدارس الرسمية

القضاء الإداري الفرنسي يؤيّد حظر العباءة في المدارس الرسمية

2023-09-07 / 18:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق