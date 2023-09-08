اسبانيا ..الشرطة الدولية توقف مغربي قــ..ـتل قاصرا بسبب عنزة بالناظور

هبة بريس

أوقفت‭ ‬الشرطة‭ ‬الدولية “أنتربول” ‬شخص مطلوب‭ ‬للقضاء‭ ‬المغربي،‭ ‬وذلك للاشتباه‭ ‬في‭ ‬تورطه في ارتكاب‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬بالناظور،‭ ‬منذ‭ ‬حوالي‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬

وبحسب مصادر اعلامية اسبانية، فالموقوف يبلغ من العمر 38 سنة تم توقيفه بمنطقة “‬كوكس‭” ‬بمدينة‭ ‬أليكانتي،‭ ‬حيث يشتبه‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬اعتدى‭ ‬على‭ ‬قاصر‭ ‬حتى‭ ‬الموت‭ ‬في‭ ‬الناظور،‭ ‬بعد‭ ‬خلاف‭ ‬حول‭ ‬سرقة‭ ‬عنزة

وكان المشتبه فيه قد هاجم رفقة اثنين آخرين ، قاصرا بواسطة الحجارة سنة 2012 بسبب عنزة ، ما ادى الى وفاته ، حيث اعترف المتهمان‭ ‬الآخران‭ ‬آنذاك،‭ ‬بارتكاب‭ ‬الجريمة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬الموقوف‭ ‬بإسبانيا،‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬برمي‭ ‬الحجر‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬الوفاة،‭ ‬بعدما‭ ‬حاول‭ ‬سرقة‭ ‬عنزة‭.‬

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