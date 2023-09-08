ابتداء من 20 يورو للصندوق.. برشلونة يبدأ عملية بيع عشب ملعبه “كامب نو”

2023-09-08 / 17:59
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هبة بريس - وكالات

يستضيف برشلونة مبارياته هذا الموسم على ملعب “Olimpic Lluis” وهو ملعب يتسع لـ54 ألف متفرج فقط وسيكون بمثابة المقر المؤقت للنادي في انتظار اكتمال ترميم وتجديد ملعبه التاريخي كامب نو.

وبينما قد يخسر برشلونة جزءا هاما من المداخيل التي يحققها عادة من استضافته للمباريات في “كامب نو” الذي يتسع لنحو 100 ألف مشجع، يحاول النادي تعويض بعض خسائره من خلال بيع كل قطعة أخيرة من الملعب التاريخي للنادي.

وذكرت صحيفة “ريليفو” الإسبانية، أن برشلونة بدأ بالفعل بيع عشب ملعب “كامب نو” القديم الذي يتم تحديثه في الوقت الراهن، عبر مجموعة من المتعلقات في متاجره، لكن عشب “كامب نو” هو أساسها.

وتباع قطع من العشب في صناديق يتراوح سعرها بين 20 إلى 50 يورو، بينما يقدم متجر برشلونة عبر الإنترنت مربعات أكبر، بعضها مؤطر، مقابل ما بين 80 يورو و420 يورو.

وتبلغ تكلفة تجديد ملعب “كامب نو”، 1.25 مليار جنيه إسترليني، على أمل أن يتم افتتاح الملعب بمظهر جديد بالكامل لموسم 2025-2026.

وسيشهد ملعب “كامب نو” زيادة سعته من 99 ألف و354 مقعدا إلى 105 آلاف مقعد، بينما ستشمل عملية التجديد أيضا سقفا مائلا مغطى بألواح شمسية، مع القدرة على احتجازه مياه الأمطار للحفاظ على الملعب.

وسيتم أيضا تغيير اسم الملعب رسميا إلى “Spotify Nou Camp” بعد شراكة لرعاية الملعب جمعته بمنصة الموسيقى العالمية “سبوتيفاي”.

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