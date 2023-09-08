انقطاع التيار الكهربائي عن ملعب فاس.. شباط: لا مسؤولية للجماعة
هبة بريس - الرباط
علق حميد شباط، رئيس مجلس مدينة فاس الأسبق، على واقعة انقطاع الكهرباء، مساء أمس الخميس، خلال مباراة المغرب والبرازيل بملعب فاس.
وقال شباط في تصريح توصلت هبة بريس بنسخة عنه “من الواجب ان أوضح ان مسؤولية هذا الحدث الخطير في هذه النازلة تتحملها إولا الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، ثم السيد الوالي بصفته رئيس المجلس الإداري للوكالة والمسؤول الأول عن الأمن في المدينة.
أما ” طاحت الصومعة علقوا الحجام “، يضيف شباط، فهذا أمر مرفوض وغير أخلاقي، مسترسلا بالقول “للأسف يتم تشويه العمل السياسي، وبالتالي العودة إلى الوراء في المجال الديمقراطي صمام الأمان في وطننا العزيز، لذا لا بد أن أؤكد ان لا مسؤولية للجماعة في انقطاع الكهرباء بالمركب الرياضي بفاس والسلام.”
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8 تعليقات
المشكل الكبير والطامة الكبرى أن مدينة فاس تعيش في ظلال مستمر في الأحياء السكنية وهذا ما يكثر بها الإجرام والسرقة والاغتصاب ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
نحن سكان مدينة فاس غير مستغربين لما حصل في الملعب وهذا دليل على ان المسؤولين اهملوا واجبهم تجاه الملاعب الرياضية..
ومن يتحمل المسؤولية ياسيد حميد شباط ، الكل يرمي المسؤولية على الآخر وهذا هو المغرب ولا تستغرب!!!
يجب فتح تحقيق جدي من أجل الوصول إلى مدبر هذه الأفعال اللاخلاقية وتسمى اجرامية في نظري.
كل واحد يتهرب من المسؤولية ويرميها للاخر ولكن نتأسف لما وقع ، والله أعلم من الفاعل..
ما وقع يرجع إلى عدم الصيانة والمتابعة المستمرة ومراقبة الملعب باستمرار بدون توقف.
ما وقع في ملعب فاس سيقع في الملاعب الرياضية الأخرى إن لم يأخذ درسا هههههههههههه.
ربما كان وراء ذالك مدبر كان يستعد لعملية إرهابية تستهدف الملعب الرياضي لهذا نطالب بالتدخل الفوري في إجراء تحقيق دقيق للوصول إلى الحقيقة ومدبرها ومحاكمته بأشد عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره.