المدعية العامة الإسبانية تقدم شكوى ضد روبياليس

هبة بريس - وكالات

قالت المدعية العامة الإسبانية، اليوم الجمعة، إنها قدمت شكوى إلى المحكمة العليا ضد رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم الموقوف لويس روبياليس بالاعتداء الجنسي والإكراه بسبب قبلة مزعومة على شفاه اللاعبة جيني هيرموسو على غير رغبتها.

وجاء قرار المدعية العامة مارتا دورانتس خيل بعد تقدم هيرموسو بشكوى جنائية والأمر متروك للمحكمة لتقديم اتهامات رسمية.

وقال مكتب المدعية العامة في بيان إنه خلال شهادة هيرموسو قالت إنها وأقاربها تعرضوا لضغوط من روبياليس و”أتباعه” لدفعها للقول إنها “بررت ووافقت على ما حدث”.

وقال البيان إنه نتيجة لذلك أضافت المدعية العامة شكوى بشأن الإكراه المحتمل من روبياليس.

وقال المدعي العام للمحكمة العليا الإسبانية إن روبياليس قد يواجه اتهاما بالاعتداء الجنسي والذي قد تصل عقوبته بالحبس لمدة تتراوح بين عام وأربعة أعوام، إذا تقدمت هيرموسو، التي تقيم وتلعب في المكسيك، بشكوى.

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