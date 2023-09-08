بسبب إصابته.. عودة سفيان أمرابط إلى معسكر مانشستر يونايتد

هبة بريس - وكالات

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، انسحاب لاعب خط وسطه الجديد سفيان أمرابط من تشكيلة منتخب المغرب قبيل مباراتين دوليتين ضد ليبيريا وبوركينا فاسو بسبب الإصابة.

وقال يونايتد في بيان رسمي إن عودة أمرابط ستكون من أجل إعادة التأهيل بسبب إصابة غير محددة.

ويأمل المدير الفني لمان يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، أن يكون أمرابط جاهزًا لمباراة الفريق المقبلة أمام برايتون، في 16 سبتمبر الجاري.

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