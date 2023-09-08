زيلينسكي: بوتين قت.ل بريغوجين
هبة بريس - وكالات
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان وراء مقتل يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.
ولقي بريغوجين حتفه في تحطم طائرة خاصة مع كبار مساعديه الشهر الماضي.
وأدلى زيلينسكي بتصريحاته، دون تقديم أي دليل يدعم أقواله، بشكل عابر في مؤتمر بكييف عند سؤاله عن الرئيس الروسي.
وقال زيلينسكي: “الحقيقة إنه قتل بريغوجين، على الأقل هذه هي المعلومة التي لدينا جميعا وليس أي شيء آخر.. يشير هذا أيضا إلى منطقه وحقيقة أنه ضعيف”.
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تعليق واحد
في أغلب دول العالم الثالث تمتلك الشعوب نظارات مغايرة ترى الاحداث بلا الوان و لا تنقيحات و لا حتى …لاننا ببساطة كنا دائما ضحية هيمنة من يجلبون الديمقراطية للشعوب بالطائرات الحربية و الصواريخ و الدمار!!
زلينسكي اصبح كالاسطوانة المخدوشة و من يكتب له سيناريوهات مسلسلاته سقط في التكرار و الارتجاع…طبعا بوتين هو قاله لانه دو طبيعة و ثقافة لا تقبل الخيانة!!
السؤال الذي نطرحه في عالمنا المتخلف هو كم سيطول صبره عليك؟
و كم ستصمد اقتصاديات الدول التي تحرك خيوط الكروز زيلينسكي