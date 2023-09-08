بركات: جمعية جهات المغرب حرصت على تنظيم رواق خاص بالجهات

هبة بريس

قال عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة خلال افتتاح أشغال الملتقى العالمي العاشر لجيو منتزهات اليونسكو بمدينة مراكش إن أن المملكة المغربية ومنذ انطلاق منظومة التدبير المندمج لليونسكو سنة 2000 وتأسيس الشبكة العالمية سنة 2004 تواكب هذا المشروع وطنيا بتأسيس جمعية جيو بارك سنة 2005 ببني ملال خنيفرة لتنطلق بذلك سلسلة من التحضيرات العلمية والتقنية توجت بتقديم ترشيح جيو بارك مكون للحصول على اعتراف منظمة اليونيسكو سنة 2009 وهو ما تم بالفعل بعد زيارة خبراء اليونيسكو ليتم ضم جيو بارك مكون إلى الشبكة العالمية لجيو منتزهات اليونيسكو سنة 2014 كأول منتزه عربي وإفريقي إلى حدود سنة 2019.

وأكد رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، أن أهمية منظومة التدبير المندمج الجيو بارك، التي جعلت من المملكة المغربية رائدا عربيا وإفريقيا تتعزز اليوم بإحداث اللجنة الوطنية للجيوبارك والتي عهدت إليها مهمة مواكبة مشاريع المنتزهات الجديدة بالمغرب والبالغ عددها ستة مشاريع متكاملة.

وتابع بركات كلمته بالحديث عن التنوع البيولوجي والهيدرو جيولوجي لمشاريع المنتزهات السالفة الذكر وتنوع طبقاتها الجيولوجية الأطلسية وما تكتنزه من ثروات معدنية ومستحثات صخرية وأثار للديناصورات الأطلسية العملاقة إذ سيتم اكتشاف كل هذا من خلال المعرض الدولي للجيوبارك والذي حرصت جمعية جهات المغرب على تنظيم رواق خاص بالجهات الاثتي عشر للمملكة والتي سيتعرف عبرها الجمهور على غنى وتنوع الموروث الثقافي المادي واللامادي لبلادنا وكذا قوة التسامح وانفتاح الشعب المغربي وتمازج الحضارات العربية والأمازيغية والإفريقية في آن واحد.

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