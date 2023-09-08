ما حقيقة حاجة الجسم إلى لترين من الماء يوميا؟

2023-09-08 / 13:59
2
هبة بريس - وكالات

يحذر الأطباء من عدم شرب كمية كافية من الماء يوميا، مؤكدين أن ذلك ينعكس سلبا على صحتنا، خاصة كبار السن.. لكن ما حاجتنا يوميا من المياه؟

خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا سولوماتينا تشير إلى أن ما يقال حول حاجتنا إلى لترين من الماء يوميا “غير صحيح”، مبينة أن لكل شخص حاجته التي يتطلبها الجسم من كمية الماء التي يجب أن يشربها وتختلف من شخص إلى آخر.

وتنوه الخبيرة أنه يمكن أن تعادل 30 مليلترا من الماء لكل كيلوغرام من وزن الشخص، وأهمية شرب الماء بصورة متساوية خلال اليوم.

وبحسب الخبيرة، من الأفضل شرب 2-3 رشفات كل 20 دقيقة، محذرة من عواقب نقص الماء في الجسم ومنها: التأثير السلبي على الدماغ، وحالة وسلوك الشخص، وتكوّن الحصى في الكلى، وإضعاف منظومة المناعة، إضافة إلى مشكلات في الجهاز الهضمي والرئتين والكبد وأعضاء أخرى في الجسم، كما يؤثر نقص الماء سلبا في المظهر، حيث تسوء حالة الجلد والشعر والأظافر.

ووفق صحيفة “إزفيستيا، نوهت الخبيرة الروسية أن المشروبات الأخرى مثل الشاي والقهوة لا تعوض نقص الماء في الجسم، بل قد تؤدي إلى الجفاف.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بريطانيا.. تاجر مخدرات يشكو للشرطة سرقة مخدراته

بريطانيا.. تاجر مخدرات يشكو للشرطة سرقة مخدراته

2023-09-08 / 10:33
Photo of دراسة: استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية يؤخر نموهم العقلي

دراسة: استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية يؤخر نموهم العقلي

2023-09-06 / 12:58
Photo of دراسة: وجبة الفطور تؤثر على صحة ووزن الجسم والحالة المزاجية

دراسة: وجبة الفطور تؤثر على صحة ووزن الجسم والحالة…

2023-09-04 / 11:00
Photo of الوصول الى جثمان حاجة ليبية مفقودة منذ 3 أشهر في السعودية

الوصول الى جثمان حاجة ليبية مفقودة منذ 3 أشهر…

2023-09-03 / 21:17
Photo of أثارت تفاعلا كبيرا بموقع (اكس)..رغد صدام حسين تستحضر ذكرى لوالدها في عيد ميلادها

أثارت تفاعلا كبيرا بموقع (اكس)..رغد صدام حسين تستحضر ذكرى…

2023-09-02 / 22:44
Photo of “ذكرى ثورة الفاتح “.. شبيه القدافي يتجول في مدن ليبية

“ذكرى ثورة الفاتح “.. شبيه القدافي يتجول في مدن…

2023-09-02 / 19:49
Photo of هل نحتاج المشي 10000 خطوة يوميًا؟

هل نحتاج المشي 10000 خطوة يوميًا؟

2023-09-02 / 17:13
Photo of عبروا عن أسفهم وتضامنهم.. لصوص يتركون رسالة اعتذار لضحيتهم

عبروا عن أسفهم وتضامنهم.. لصوص يتركون رسالة اعتذار لضحيتهم

2023-08-28 / 13:37
Photo of طفلة مصرية تـــ..ــقتل والدها حرقا بطريقة جهنمية متفرقات

طفلة مصرية تـــ..ــقتل والدها حرقا بطريقة جهنمية متفرقات

2023-08-27 / 20:03
Photo of انقرضت منذ 66 مليون سنة..العثور على بقايا الديناصورات الأكثر فتكا بالجديدة

انقرضت منذ 66 مليون سنة..العثور على بقايا الديناصورات الأكثر…

2023-08-27 / 18:34

‫2 تعليقات

  1. حاجة الجسم للماء تكون حسب المجهود البدني والموقع وحرارة او برودة الجو
    وهذا الموضوع لا يحتاج الى عالمة روسية ايتها الشحافة التي شحفتنا

  2. 30 مل لكل كلغ يوميا تساوي 2 لتر بالنسبة لشخص يزن 70 كلغ. الأمر يختلف من شخص لآخر حسب كمية المياه المفقودة نتيجة المجهود البدني و حرارة الجو. العالمة الروسية لم تضف شيئا لما هو معروف عند العموم فلا داعي للي عنق العنوان لتظليل القراء. كنا نعتقد أن هناك خبرا جديدا سيغير تعاملنا مع شرب الماء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق