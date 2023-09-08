ميدلت وزاكورة تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– ميدلت وزاكورة : 04 ملمترات

– بني ملال : ميليمتر واحد

– بن سليمان والناظور : أقل من ميليمتر .

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2