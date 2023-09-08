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ميدلت وزاكورة تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-09-08 / 13:55
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– ميدلت وزاكورة : 04 ملمترات

– بني ملال : ميليمتر واحد

– بن سليمان والناظور : أقل من ميليمتر .

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‫10 تعليقات

  1. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين وارحمنا برحمتك ياارحم الراحمين.

  2. الفلاح البسيط جد ماسة إلى هذه التساقطات المطرية ونرجوا من الله عزوجل أن يعطينا من خيراته .

  4. نتمنى موسم فلاحي جيد حتى تنخفذ الأسعار الملتهبة في الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والاسماك وووووو وووووووو وغيرها.

  5. نستبشر خيرا من هذه التساقطات المطرية وخاصة الفلاح البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى.

  6. نتمنى أن تعم هذه التساقطات المطرية المملكة بإذن الله لأننا جد ماسة لهذا التساقطات المطرية وخاصة أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ..

  10. في هذه الفترة الفلاح البسيط يحتاج إلى هذه الأمطار ولاسيما اشجار الزيتون وغيرها من الخضر والفواكه الموسمية.

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