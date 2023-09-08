تطورات جريمة السعيدية .. تعنت السلطات الجزائرية في تسليم الجثة عبر الممر البري

هبة بريس - وجدة

في إطار تتبع مستجدات جريمة السعيدية، بلغ الى علم موقع “هبة بريس” حسب مصدر حقوقي متتبع للملف، ان عائلة الضحية المرحوم عبد العالي مشيور كلفت محام من فرنسا من اجل القيام بالإجراءات القضائية والادارية لنقل جثمان الضحية المتواجدة بمستشفى مستغانم الى وجدة عبر باريس.

واضاف المصدر ذاته، ان السلطات الجزائرية رفضت بالمطلق نقل الجثمان عن طريق الممر البري المغلق (مغنية-وجدة) إسوة ببقية الجثامين سابقا، حيث من المرجح ان تبلغ تكاليف الإجراءات الإدارية ونقل الجثة حوالي 10 ملايين سنتيم.

وأكد مصدر الجريدة، صدور حكم إبتدائي في حق إسماعيل الصنابي يوم الأربعاء 06 شتنبر الجاري ب06 أشهر نافذة مع غرامة مالية تقدر بحوالي 70 مليون سنتيم، وفق القانون الجزائري 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب الى التراب الجزائري مع العلم ان الأسرة قد قررت إستئناف الحكم.

وتابع أن الإطار الذي ينتمي إليه بصدد إعداد تقرير دقيق حول مجريات الأحداث وأهم التجاوزات الإجرائية والقانونية والإنتهاكات التي طالت الضحايا.

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