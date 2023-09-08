تطورات جريمة السعيدية .. تعنت السلطات الجزائرية في تسليم الجثة عبر الممر البري
في إطار تتبع مستجدات جريمة السعيدية، بلغ الى علم موقع “هبة بريس” حسب مصدر حقوقي متتبع للملف، ان عائلة الضحية المرحوم عبد العالي مشيور كلفت محام من فرنسا من اجل القيام بالإجراءات القضائية والادارية لنقل جثمان الضحية المتواجدة بمستشفى مستغانم الى وجدة عبر باريس.
واضاف المصدر ذاته، ان السلطات الجزائرية رفضت بالمطلق نقل الجثمان عن طريق الممر البري المغلق (مغنية-وجدة) إسوة ببقية الجثامين سابقا، حيث من المرجح ان تبلغ تكاليف الإجراءات الإدارية ونقل الجثة حوالي 10 ملايين سنتيم.
وأكد مصدر الجريدة، صدور حكم إبتدائي في حق إسماعيل الصنابي يوم الأربعاء 06 شتنبر الجاري ب06 أشهر نافذة مع غرامة مالية تقدر بحوالي 70 مليون سنتيم، وفق القانون الجزائري 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب الى التراب الجزائري مع العلم ان الأسرة قد قررت إستئناف الحكم.
وتابع أن الإطار الذي ينتمي إليه بصدد إعداد تقرير دقيق حول مجريات الأحداث وأهم التجاوزات الإجرائية والقانونية والإنتهاكات التي طالت الضحايا.
10 تعليقات
يجب ان لا نلتزم الصمت والسكوت في هذه الجريمة البشعة والمؤلمة وحسبنا آلله ونعم الوكيل إن لله وإن إليه راجعون.
بالله عليكم يا حكومة كأن الأمر لم يهمكم إنه الفقيد يحمل دم مغربي يجب رد الاعتبار للمغرب وعائلة المرحوم وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
يجب معاقبة كل من ساهم في هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
كل مرة يقع مثل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في مواطنين المغاربة وخاصة في الحدود البرية ولا أحد يحرك ساكنا كأنها توفي ذبابة…
المشكل الكبير هو ان الحكومة تتسامح ولا تحاسب وكأن شيئا لم يحدث ، ولكن نحن شعب مغربي متضامن ومناظل ومكافح ونريد رد الاعتبار والحكم بالاعدام..
كلنا مع الحق والقانون فوق كل شيء وهذا خير الكلام ما قل ودل.
يجب على النيابة العامة مع تنسيق السلطات القضائية بفتح تحقيق جدي لمعرفة نوعية الرصاص وعددها….
استرجاع الجتة الفقيد في أقرب وقت ممكن ودفنه في بلده الأم حتى تطمئن أسرته ، اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان وإن لله وانا اليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
دم المغرب ليس رخيص فهو غالي جدا جدا جدا ولا نستغني عنه ولو كلفنا ذالك ارواحنا فداه من أجل حماية المواطنين من هؤلاء الإرهابيين.
يجب على السلطات القضائية ان لا تقف عاجزة وأن تحرك ساكنا نطالب بالتدخل الفوري من أجل رد الاعتبار لشبابنا الذين ذهبوا ضحية..