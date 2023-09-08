تطورات جريمة السعيدية .. تعنت السلطات الجزائرية في تسليم الجثة عبر الممر البري

2023-09-08 / 12:43
0
هبة بريس - وجدة

في إطار تتبع مستجدات جريمة السعيدية، بلغ الى علم موقع “هبة بريس” حسب مصدر حقوقي متتبع للملف، ان عائلة الضحية المرحوم عبد العالي مشيور كلفت محام من فرنسا من اجل القيام بالإجراءات القضائية والادارية لنقل جثمان الضحية المتواجدة بمستشفى مستغانم الى وجدة عبر باريس.

واضاف المصدر ذاته، ان السلطات الجزائرية رفضت بالمطلق نقل الجثمان عن طريق الممر البري المغلق (مغنية-وجدة) إسوة ببقية الجثامين سابقا، حيث من المرجح ان تبلغ تكاليف الإجراءات الإدارية ونقل الجثة حوالي 10 ملايين سنتيم.

وأكد مصدر الجريدة، صدور حكم إبتدائي في حق إسماعيل الصنابي يوم الأربعاء 06 شتنبر الجاري ب06 أشهر نافذة مع غرامة مالية تقدر بحوالي 70 مليون سنتيم، وفق القانون الجزائري 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب الى التراب الجزائري مع العلم ان الأسرة قد قررت إستئناف الحكم.

وتابع أن الإطار الذي ينتمي إليه بصدد إعداد تقرير دقيق حول مجريات الأحداث وأهم التجاوزات الإجرائية والقانونية والإنتهاكات التي طالت الضحايا.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بركات: جمعية جهات المغرب حرصت على تنظيم رواق خاص بالجهات

بركات: جمعية جهات المغرب حرصت على تنظيم رواق خاص…

2023-09-08 / 15:22
Photo of انقطاع التيار الكهربائي عن ملعب فاس.. الـONEE: لا نتحمل أية مسؤولية

انقطاع التيار الكهربائي عن ملعب فاس.. الـONEE: لا نتحمل…

2023-09-08 / 15:16
Photo of مؤشر أسعار الغذاء العالمية يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ عامين

مؤشر أسعار الغذاء العالمية يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ…

2023-09-08 / 14:22
Photo of ميدلت وزاكورة تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

ميدلت وزاكورة تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24…

2023-09-08 / 13:55
Photo of الحكومة تدرس منح الجنسية للأجنبي المتزوج من مغربية

الحكومة تدرس منح الجنسية للأجنبي المتزوج من مغربية

2023-09-08 / 11:38
Photo of بنموسى: الحكومة تولي اهتماما كبيرا للاعتناء بالموروث الطبيعي والجيولوجي

بنموسى: الحكومة تولي اهتماما كبيرا للاعتناء بالموروث الطبيعي والجيولوجي

2023-09-08 / 10:07
Photo of مواطنون يشتكون غياب مقررات دراسية من المكتبات

مواطنون يشتكون غياب مقررات دراسية من المكتبات

2023-09-08 / 09:44
Photo of طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-09-08 / 09:09
Photo of تنسيق مغربي – اسباني ضد الارهاب واعتراض “درونات ” تهريب المخدرات

تنسيق مغربي – اسباني ضد الارهاب واعتراض “درونات ”…

2023-09-07 / 21:05
Photo of بلاغ هام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

بلاغ هام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

2023-09-07 / 20:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق